В Саранске в ДТП пострадал 9-летний ребенок

В Саранске в результате столкновения двух иномарок пострадал ребенок.

Вечером 9 ноября движение по проспекту 60 лет Октября была затруднено в связи с ДТП. Данная авария была спровоцирована, как сообщает ГИБДД по Мордовии, невнимательностью. Предварительные данные гласят, что 21-летний водитель автомобиля марки «Тойота» на перекрестке должным образом не проконтролировал процесс движения, вследствие чего врезался в машину марки «Сузуки», совершившую остановку.

В данном ДТП пострадал 9-летний пассажир «Сузуки». Госпитализация ребенку не понадобилась.

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Источник: гибдд.рф