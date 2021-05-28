В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных водителей

В Мордовии был задержаны очередные любители пьяных поездок, решившие, что воздействие спиртного не помешает им полноценно управлять машиной.

Днём 9 ноября в районе 368-го километра трассы между Нижним Новгородом и Саратовом сотрудники ДПС остановили автомобиль марки УАЗ. Выяснилось, что 53-летний водитель данного транспортного средства, проигнорировав нормы ПДД и многочисленные примеры трагических последствий пьяных поездок, сел за руль после застолья.

Второй любитель совмещать спиртное и практику вождения был задержан поздним вечером минувшего вторника на 1-м километре дороги между Рузаевкой и Хованщиной. Им оказался 30-летний водитель автомобиля марки «Шевроле-Нива».

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Источник: гибдд.рф