Одну из организаций Саранска оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства

В Саранске по причине факта нарушения законодательства по борьбе с проявлениями коррупции в отношении организации была применена мера наказания в виде штрафа.

Около пяти лет назад гражданин, занимающий должность директора ООО «Металлинвест», передал начальнику одного из отделов механического завода, расположенного в Саранске, более 570 тыс. рублей. Данные денежные средства были предоставлены в качестве вознаграждения за совершение представителем предприятия действий, направленных на продвижение интересов организации при заключении контрактов на поставку продукции.

За нарушение антикоррупционных норм в отношении ООО «Металлинвест» была применена мера наказания в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru