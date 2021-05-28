В Саранске пойдет под суд мужчина, обвиняемый в вымогательстве

В Саранске суд рассматривает материалы уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в причастности к совершению противозаконной деятельности, направленной на вымогательство.

В период с середины 90-х годов прошлого века по 2011 год 45-летний житель Саранска был участником преступной группировки. Деятельность мужчины предусматривала вымогательство денежных средств и недвижимости у граждан, являющихся представителями предпринимательской сферы. При этом обвиняемый неоднократно угрожал применением методов физического воздействия в случае отказа предоставлять деньги и недвижимое имущество. Кроме того, были зафиксированы факты применения насилия.

Скоро 45-летний горожанин выслушает приговор суда.

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Источник: epp.genproc.gov.ru