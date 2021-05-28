Житель Теньгушевского района пойдет под суд по обвинению в незаконной рубке деревьев

В Теньгушевском районе местный житель, уличенный в незаконной рубке деревьев, скоро выслушает приговор суда.

В начале сентября нынешнего года 29-летний житель указанного района на автомобиле в ночное время суток отправился на территорию лесничества. Водитель транспортного средства был предупрежден о том, что молодой человек намерен совершить противозаконные действия. Парень срубил 36 сосен.

На обратном пути автомобиль был остановлен полицейскими.

Древесину молодой человек планировал использовать для личных нужд. Сумма ущерба составила 773 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф