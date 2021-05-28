Сотрудника администрации Теньгушевского района оштрафовали за нарушение закона

В Теньгушевском районе был выписан штраф за игнорирование чиновником обращения местного жителя.

В конце августа нынешнего года гражданин обратился в администрацию указанного района с письменным заявлением. Мужчина просил предоставить разрешение на спил дерева, по причине наличия которого имеет место прямая угроза его жизни, а также имуществу.

Сотрудник районной администрации упомянутое заявление принял, но регистрировать его в установленном порядке не стал. Письменный ответ заявитель также не получил.

В результате вмешательства прокуратуры виновное должностное лицо было оштрафовано на 5 тыс. рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru