Арест машины побудил жителя Мордовии погасить задолженность по налоговым платежам

В Атюрьевском районе местный житель, рискуя остаться без машины, погасил задолженность.

Житель указанного района на протяжении длительного периода времени игнорировал обязательства по перечислению налоговых платежей. Данное бездействие привело к тому, что возникла задолженность в размере 150 тыс. рублей.

Судебными приставами в качестве меры реагирования на упомянутое бездействие было принято решение об аресте принадлежащего мужчине автомобиля марки «Хонда».

Указанная мера побудила жителя Мордовии погасить задолженность в полном объеме.

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Источник: r13.fssp.gov.ru