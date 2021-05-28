В Саранске ДТП унесло жизнь 22-летнего парня

В Саранске превышение скорости стоило жизни 22-летнему молодому человеку.

Ранним утром 10 ноября 22-летний парень, управлявший легковым автомобилем марки ВАЗ, на улице Серова допустил нарушение ПДД в виде превышения скорости. По этой причине молодой человек перестал контролировать процесс управления транспортным средством. Легковушка, на движение которой никак не влиял водитель, оказалась на встречной полосе, где произошло столкновение с внедорожником марки «Хендай».

Молодой человек, управлявший легковушкой, был госпитализирован. В медицинском учреждении парень скончался. Водитель второго транспортного средства 35-летнего возраста самостоятельно обращался за медицинской помощью.

Также читайте о том, что в Саранске в ДТП пострадал 9-летний ребенок.

Источник: гибдд.рф