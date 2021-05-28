В Саранске в результате ДТП пострадали три женщины

На одном из перекрестков Саранска игнорирование ПДД стало причиной столкновения двух транспортных средств.

Утром 10 ноября на перекрестке, расположенном по адресу – улица Гагарина, не смогли разъехаться легковой автомобиль марки «Форд-Мондео» и микроавтобус марки «Форд-Транзит», курсировавший по маршруту № 40. По предварительной информации, причиной ДТП стало игнорирование 26-летним водителем легковушки правила о необходимости уступить дорогу другому участнику дорожного движения.

Были травмированы три женщины, возраст которых составляет 35, 41 и 43 года. Они находились в салоне микроавтобуса в качестве пассажирок.

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Источник: гибдд.рф