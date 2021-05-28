Жителя Саранска осудили за сбыт сильнодействующих веществ

В Саранске местный житель получил судимость за сбыт сильнодействующих веществ.

В нынешнем году 26-летний житель Саранска начал заниматься спортом. При этом то ли для улучшения результатов упомянутой деятельности, то ли для того, чтобы внешний вид лучше всяких слов говорил о приверженности спорту, молодой человек начал употреблять анаболические стероиды, в составе которых содержатся сильнодействующие вещества.

В середине нынешнего года парень продал стероиды своему знакомому.

Суд принял решение о назначении 26-летнему горожанину наказания в виде 3 лет лишения свободы. Следует отметить, что речь идет не о реальном наказании, а об условном.

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Источник: 13.мвд.рф