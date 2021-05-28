Житель Саранска, избивший арматурой нескольких человек, отправится в тюрьму

Житель Саранска, избивший нескольких человек металлической арматурой, более 2 лет проведет за решеткой.

В конце осени прошлого года 30-летнего жителя Саранска попросил о помощи его знакомый, у которого возник конфликт с несколькими посетителями пивного бара, расположенного по адресу – улица Васенко. Горожанин откликнулся на данную просьбу, направившись в бар, прихватив с собой арматуру.

В ходе выяснения отношений в упомянутом заведении 30-летний гражданин избил арматурой троих оппонентов своего знакомого 1986, 1989 и 1991 годов рождения. Когда последние перестали оказывать сопротивление, преступник покинул бар.

Суд приговорил злоумышленника к 2 годам и 8 месяца лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф