Житель Ардатовского района подозревается в незаконной рубке деревьев

В Ардатовском районе местный житель допустил нарушение закона, проявившееся в рубке деревьев на противозаконных основаниях.
В прошлом месяце 51-летний житель указанного района на принадлежащем ему тракторе приехал в территориальное лесничество. После визита мужчины на данном участке стало на один дуб и два ясеня меньше. При этом какие-либо законные основания для рубки деревьев у жителя Мордовии отсутствовали.
Древесину гражданин привез домой, после чего распилил на дрова.
Мужчина не отрицает факт своей вины.
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Источник: 13.мвд.рф