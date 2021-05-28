Житель Ардатовского района подозревается в незаконной рубке деревьев

В Ардатовском районе местный житель допустил нарушение закона, проявившееся в рубке деревьев на противозаконных основаниях.

В прошлом месяце 51-летний житель указанного района на принадлежащем ему тракторе приехал в территориальное лесничество. После визита мужчины на данном участке стало на один дуб и два ясеня меньше. При этом какие-либо законные основания для рубки деревьев у жителя Мордовии отсутствовали.

Древесину гражданин привез домой, после чего распилил на дрова.

Мужчина не отрицает факт своей вины.

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Источник: 13.мвд.рф