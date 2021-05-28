Был задержан житель Саранска, который пырнул ножом своего знакомого

Полицейским удалось задержать жителя Саранска, который год находился в розыске.

В первой половине августа минувшего года 44-летний житель Саранска возле подъезда дома, расположенного по адресу – улица Войнова, случайно встретил своего 42-летнего знакомого. Мужчины решили отметить встречу посредством совместного распития спиртного.

Дружеская попойка спустя некоторое время приобрела враждебный характер. Из-за повода, который крайне сложно назвать достаточным основанием для выяснения отношений на повышенных тонах, мужчины поссорились. В определенный момент 44-летний горожанин достал имевшийся при себе нож и ударил им оппонента в область грудной клетки, полагая, что данные действия являются наиболее необходимыми в сложившейся ситуации.

Пострадавший был госпитализирован. Мужчина выжил.

Спустя несколько часов после ссоры 44-летний горожанин уехал из Мордовии. В начале ноября текущего года мужчина вернулся в республику. Гражданин приехал в гости к своей знакомой, проживающей в Темниковском районе, где его и задержали полицейские. Мужчина полностью признал свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф