Житель Зубово-Полянского района заплатит штраф за сбор конопли

В Мордовии местный житель заплатит штраф за коноплю, собранную в поле.

В августе 30-летний житель Зубово-Полянского района и его знакомый отправились в село Такушево Теньгушевского района. Мужчины поехали в упомянутый населенный пункт на автомобиле последнего.

На обратном пути житель Зубово-Полянского района попросил знакомого остановить машину. Покинув салон транспортного средства, мужчина вышел в поле, где собрал коноплю.

На выезде из упомянутого села машина съехала в кювет, а затем опрокинулась. Полицейские, которые прибыли на место ДТП, обнаружили коноплю.

Суд оштрафовал жителя Зубово-Полянского района на 15 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф