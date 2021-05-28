В Рузаевке был задержан пьяный автомобилист

Многочисленные истории о смертельных ДТП, произошедших из-за того, что отдельные водители сели за руль в невменяемом состоянии, спровоцированном алкогольным опьянением, к сожалению, некоторыми автомобилистами игнорируются.

Очередной любитель пьяных поездок, полагающий, что его опыт вождения в состоянии опьянения не повлечет за собой какие-либо негативные последствия, ранним утром 10 ноября был задержан в Рузаевке.

На улице Карла Маркса сотрудники ГИБДД остановили автомобиль марки «Лада-Веста». Данным транспортным средством управлял 18-летний молодой человек, который был пьян.

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Источник: гибдд.рф