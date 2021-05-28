В Рузаевском районе сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Безопасный район»

В Рузаевском районе сотрудники ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Безопасный район».

В ходе проведения указанного мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции было пресечено 58 нарушений ПДД.

Был задержан один водитель, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения.

Кроме того, было выявлено 10 недостатков улично-дорожной сети.

Было составлено два материала для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении должностных и юридических лиц.

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Источник: гибдд.рф