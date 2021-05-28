Прокуратура Атяшевского района зафиксировала нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан

Прокуратурой Атяшевского района в деятельности администрации Киржеманского сельского поселения было выявлено нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Администрацией указанного поселения при рассмотрении обращения жительницы упомянутого села по вопросу обследования её жилого дома на предмет ветхости не было организовано проведение соответствующего мероприятия.

Глава сельского поселения был привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru