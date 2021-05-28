В Саранске в результате ДТП пострадала 32-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 32-летняя женщина.

Указанное происшествие произошло вечером 11 ноября по адресу – Юго-Западное шоссе. По предварительной информации, 32-летняя гражданка, которая находилась за рулем автомобиля марки «Лада-Калина», по причине превышения скорости не смогла справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения, где столкнулось с автомобилем марки «Форд-Мондео».

Медицинская помощь понадобилась предполагаемой виновнице аварии.

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Источник: гибдд.рф