В Мордовии осужденным рассказали о традиционных религиях

В лечебном исправительном учреждении № 3 УФСИН РФ по Мордовии в рамках Недели межрелигиозного диалога был проведен ряд мероприятий.

В отрядах на стендах была размещена информация об основах традиционных религиозных вероучений, проведена викторина по знанию основ христианства, ислама, иудаизма и буддизма.

В рамках работы студии кабельного телевидения была осуществлена трансляция лекции по разъяснению основ религий.

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Источник: 13.fsin.gov.ru