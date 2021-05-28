Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Ковылкинская межрайонная прокуратура выявила факт неполноценного оснащения лечебных учреждений оборудованием

Ковылкинская межрайонная прокуратура выявила факт неполноценного оснащения лечебных учреждений оборудованием

Ковылкинской межрайонной прокуратурой была проведена проверка исполнения лечебными учреждениями требований федерального законодательства при реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Были выявлены нарушения закона, выразившиеся в отсутствии в фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных в д. Новое Лепьево и в с. Самозлейка, рабочих мест фельдшера с персональными компьютерами, кушеток, автоматических дефибриляторов, тонометров для измерения артериального давления на периферических артериях, манжетов для измерения давления у детей, термометров и иного обязательного оборудования.

Межрайонным прокурором в суд было направлено исковое заявление об обязательстве ГБУЗ РМ «Ковылкинская центральная районная больница» оснастить вышеуказанные лечебные учреждения необходимым оборудованием.

Также читайте о том, что прокуратура Атяшевского района зафиксировала нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.


Источник: epp.genproc.gov.ru