В Мордовии прошел турнир по шахматам среди осужденных

В клубе-столовой лечебного исправительного учреждения № 19 УФСИН РФ по Мордовии состоялся турнир по шахматам.

Абсолютным чемпионом указанного турнира стал осужденный Роман Синиченков.

Все участники интеллектуальных состязаний, занявшие призовые места, были поощрены администрацией исправительного учреждения.

Проведение подобного рода мероприятий способствует интеллектуальному развитию личности, пропаганде здорового образа жизни, а также обеспечению полезной занятости осужденных.

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Источник: 13.fsin.gov.ru