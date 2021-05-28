В УФССП России по Мордовии функционирует группа телефонного обслуживания

Группа телефонного обслуживания УФССП по Мордовии активно принимает звонки от граждан и представителей организаций.

Специалисты отвечают на вопросы, касающиеся компетенции судебных приставов, по следующему телефонному номеру: 8(8342) 29-70-08.

С понедельника по четверг прием звонков осуществляется с 09:00 до 18:00, а в пятницу группа работает с 09:00 до 16:45.

К оператору можно обратиться по поводу ареста банковских счетов, получения информации справочного характера, вопросам, касающимся снятия ограничений с движимого и недвижимого имущества, взыскания алиментов, ограничения выезда за пределы РФ.

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Источник: r13.fssp.gov.ru