Заместитель главного судебного пристава Мордовии проведет прием граждан в Ковылкинском районе

В отделении судебных приставов по Ковылкинскому району 17 ноября заместитель главного судебного пристава Мордовии И. В. Бабушкин проведет прием граждан и представителей юридических лиц по вопросам, относящимся к компетенции службы судебных приставов.

Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представителям граждан и юридических лиц нужен документ, подтверждающий их полномочия.

Также обязательным условием является использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки).

Предварительная запись на прием осуществляется по следующему телефонному номеру: +7(83453)2-06-42.

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Источник: r13.fssp.gov.ru