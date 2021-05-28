В Мордовии полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Шанс»

В МВД по Мордовии подвели итоги межведомственного оперативно-профилактического мероприятия «Шанс», направленного на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

Полицейские провели разъяснительные беседы об административной и уголовной ответственности за различные правонарушения с несовершеннолетними.

В рамках рейдов правоохранители проверили более 700 мест концентрации молодежи, 676 подучетных лиц. Кроме того, была организована проверка 50 спортивных секций и подростковых клубов, которые посещают несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете.

Были выявлены и поставлены на профилактический учет 5 подростковых групп антиобщественной направленности, разобщено – 7.

За время проведения мероприятия было выявлено и задокументировано более 90 административных правонарушений.

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Источник: 13.мвд.рф