В Саранске был задержан парень, подозреваемый в краже товаров из магазина

В Саранске на днях в дежурную часть вневедомственной охраны поступило сообщение о похищении товаров из сетевого магазина, расположенного по улице 50 лет Октября.

К оперативно прибывшим на место инцидента сотрудникам Росгвардии обратился администратор магазина, который пояснил, что гражданин под видом покупателя взял несколько товаров и, спрятав их в карманы, попытался пронести мимо кассы.

Причастным к преступлению оказался 20- летний житель Саранска. Для дальнейшего разбирательства правонарушитель был передан сотрудникам полиции.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru