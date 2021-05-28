В Саранске полицейский рассказал будущим юристам о профилактике мошенничества

Оперуполномоченный по особо важным делам отдела Управления уголовного розыска МВД по Мордовии Дмитрий Костькин принял участие в онлайн-встрече со студентами Саранского кооперативного института.

Полицейский рассказал будущим юристам о профилактике мошенничества с использованием электронных платежных систем, а также об особенностях прохождения службы в органах внутренних дел.

Мероприятие состоялось по инициативе кафедры государственно-правовых дисциплин Саранского кооперативного института.

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Источник: 13.мвд.рф