В Мордовии школьники принимают участие в олимпиаде на знание основ БДД

Ученики начальной школы МБОУ «Темниковская им. А.И. Семикова» принимают активное участие в онлайн-олимпиаде на знание основ безопасного поведения на дороге.

В отделении пропаганды БДД УГИБДД МВД по Мордовии отмечают, что интерактивные задания проверяют насколько хорошо ученики младшей и средней школы знают ПДД и понимают, как вести себя в качестве пешехода и пассажира, за рулем велосипеда и самоката.

Обучающие задания перед олимпиадой и пояснения к ним в случае ошибок помогают лучше запомнить ПДД.

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Источник: гибдд.рф