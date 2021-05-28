Житель Краснослободского района пойдет под суд по обвинению в совершении нескольких преступлений

Было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя Краснослободского района, обвиняемого в совершении нескольких преступлений.

В период с августа по октябрь нынешнего года указанный гражданин совершил кражу лома черного металла, а также управлял автомобилем в состоянии опьянения, имея судимость за аналогичное преступление.

Кроме того, мужчина высказал угрозы и оскорбления в адрес двух сотрудников ДПС, находившихся при исполнении должностных обязанностей и пресекших преступное вождение нетрезвого водителя.

Помимо этого, обвиняемый оскорбил участкового уполномоченного полиции при исполнении должностных обязанностей.

Материалы уголовного дела в отношении жителя Краснослободского района были переданы на рассмотрение суда.

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Источник: epp.genproc.gov.ru