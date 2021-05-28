В Саранске предстанет перед судом мужчина, ударивший ножом знакомого

В Саранске в ближайшее время суд огласит приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, ударившего ножом своего знакомого.

В конце августа нынешнего года 38-летний житель Саранска противозаконно проник в квартиру своего 45-летнего знакомого, проживающего в доме, расположенном по адресу – улица Веселовского. У незваного гостя с хозяином жилья ранее сложились неприязненные взаимоотношения. Оказавшись в квартире, 38-летний горожанин ударил знакомого ножом в область шеи, после чего поспешил скрыться. Пострадавший выжил.

В ближайшее время суд примет решение о мере наказания за указанные действия, грубо нарушающие действующее законодательство.

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Источник: mordovia.sledcom.ru