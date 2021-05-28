В Рузаевке в результате несчастного случая скончался 48-летний гражданин

Порой пустяковый инцидент может перерасти в трагическое происшествие, примером чему является инцидент, недавно произошедший в Рузаевке.

Во вторник, 9 ноября, на улице Карла Маркса 48-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, не смог удержаться на ногах, вследствие чего упал на асфальт. Во время падения мужчина прикусил губу. Затем события стали развиваться по невероятному сценарию. Мужчина захлебнулся кровью.

Можно предположить, что гражданин остался бы в живых, если бы не был пьян.

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Источник: izvmor.ru