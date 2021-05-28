Жителя Дубенского района осудили за кражу запчастей от трактора и погрузчика

В Дубенском районе местный житель, обвиняемый в краже запчастей, выслушал приговор суда.
Весной текущего года 33-летний житель упомянутого района во время поездки на своем автомобиле заметил открытые ворота, предоставляющие свободный доступ на территорию агропромышленного предприятия, расположенного в Дубенках.
Оказавшись на территории предприятия, мужчина похитил гидроцилиндр от трактора и гидротрансформатор от погрузчика. Данные запчасти гражданин сдал в ломбард.
Суд приговорил преступника к 250 часам обязательных работ.
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Источник: 13.мвд.рф