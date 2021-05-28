Пенсионерка из Саранска перечислила деньги мошенникам

В Саранске пожилая горожанка перечислила деньги неизвестным мошенникам.

Недавно жительнице Саранска 1942 года рождения поступил телефонный звонок от неизвестного гражданина. Изначально последний представился сотрудником банка, после чего рассказал страшную историю о попытках неких злодеев украсть деньги со счета пенсионерки, которая происходила исключительно в пространстве его преступной фантазии.

Следуя указаниям незнакомца, горожанка, будучи уверенной в том, что защищает деньги от преступного посягательства, перечислила на несколько продиктованных мошенником счетов 1,68 млн рублей.

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Источник: 13.мвд.рф