Житель Краснослободского района подозревается в краже спиртного из магазина

В Краснослободском районе был задержан местный житель, подозреваемый в краже спиртного из магазина.
Недавно 23-летний житель указанного района зашел в магазин. Молодой человек взял с витрины алкогольные напитки. Затем парень с продукцией, находившейся в пакете, направился к выходу, не оплатив покупки. Продавщица попыталась догнать молодого человека, но он скрылся.
В кратчайшие сроки гражданин был задержан в посёлке Преображенский стражами порядками.
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Источник: 13.мвд.рф