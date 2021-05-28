Житель Краснослободского района подозревается в краже спиртного из магазина

В Краснослободском районе был задержан местный житель, подозреваемый в краже спиртного из магазина.

Недавно 23-летний житель указанного района зашел в магазин. Молодой человек взял с витрины алкогольные напитки. Затем парень с продукцией, находившейся в пакете, направился к выходу, не оплатив покупки. Продавщица попыталась догнать молодого человека, но он скрылся.

В кратчайшие сроки гражданин был задержан в посёлке Преображенский стражами порядками.

Также читайте о том, что несколько дней назад в Мордовии жителя Дубенского района осудили за кражу запчастей от трактора и погрузчика.

Источник: 13.мвд.рф