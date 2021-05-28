Жительница Саранска лишилась денег, пытаясь купить шубу в социальной сети

Покупка шубы на одном из сайтов обернулась для жительницы Саранска потерей денег.

В одной из популярных социальных сетей 36-летняя жительница Саранска обнаружила объявление о продаже шубы. Заинтересовавшись данным предложением, горожанка связалась с продавцом. Обсудив детали покупки товара, женщина перечислила автору объявления 52 тыс. рублей в качестве оплаты.

После перечисления денежных средств продавец перестал выходить на связь.

Полицейские проводят проверку по факту мошенничества, совершенного в отношении жительницы Саранска.

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Источник: 13.мвд.рф