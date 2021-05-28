Жителя Темникова осудили за повторное управление машиной в состоянии опьянения

В Темникове судом была избрана мера наказания в отношении местного жителя, который повторно сел за руль своей машины в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее 54-летний житель указанного населенного пункта понес наказание за пьяное вождение. Данный факт не стал уроком для мужчины. Пренебрегая как юридическими последствиями, так и элементарными соображениями безопасности, в августе текущего года он повторно отправился в поездку на своей машине, пребывая под воздействием употребленных спиртных напитков.

Очередное судебное заседание закончилось для мужчины получением судимости в рамках меры наказания, предусматривающей 1 год лишения свободы и лишение водительского удостоверения на 2 года.

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Источник: 13.мвд.рф