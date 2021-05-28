В Лямбирском районе опрокинулась иномарка

В Лямбирском районе превышение скорости спровоцировало опрокидывание транспортного средства.

В данном случае имело место ДТП, произошедшее под покровом ночи. В ночь на 12 ноября в кювете, расположенном в районе 5-го километра дороги между Саранском и Пензяткой, оказался автомобиль марки «Мерседес». Съездом машины с проезжей части события ноябрьской ночи не ограничиваются. Оказавшись в кювете, транспортное средство опрокинулось.

Инцидент был спровоцирован нарушением скоростного режима, допущенным 39-летним водителем иномарки. Мужчине понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф