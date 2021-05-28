В Чамзинском районе в ДТП пострадала 37-летняя женщина

В Чамзинском районе выезд транспортного средства на встречную полосу закончился ДТП, в результате которого пострадала 37-летняя женщина.

Днём 12 ноября по трассе, соединяющей Саранск и Ульяновск, на высокой скорости двигался автомобиль марки «Мерседес». Водитель данной машины 27-летнего возраста не сумел должным образом справиться с управлением в условиях движения с нарушением скоростного режима. По этой причине машина оказалась на встречной полосе. Не успев покинуть полосу, автомобилист допустил столкновение с транспортным средством марки ВАЗ-2112.

Телесные повреждения получила 37-летняя пассажирка ВАЗа. Женщина была госпитализирована.

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Источник: гибдд.рф