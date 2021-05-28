В Больших Березниках кроссовер сбил пенсионерку

В Больших Березниках пенсионерка оказалась под колёсами кроссовера.

Днём 13 ноября на улице Почтовой 67-летний мужчина, находившийся за рулем кроссовера марки «Киа», совершал движение задним ходом. Во время данного процесса автомобилист не проявил достаточную степень внимательности. Эта оплошность в итоге привела к тому, что под колёсами транспортного средства оказалась 82-летняя пенсионерка. Последняя в этот момент шла по краю проезжей части.

Пострадавшая самостоятельно обращалась за медицинской помощью.

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Источник: гибдд.рф