В Чамзинском районе в результате ДТП пострадала 46-летняя женщина

В Чамзинском районе любительница быстрой езды устроила ДТП.

Вечером 12 ноября на 3-м километре дороги, которая пролегает между трассой, соединяющей Саранск и Ульяновск, и посёлком Комсомольский, столкнулись два автомобиля марок ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124. Это произошло из-за того, что первое транспортное средство выехало на встречную полосу. Причиной данного обстоятельства стало превышение скорости 46-летней женщиной, управлявшей машиной.

Виновнице аварии понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф