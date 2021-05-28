В Саранске автомобиль сбил пенсионера на пешеходном переходе

В Пролетарском районе Саранска пьяный мужчина, управлявший машиной в состоянии опьянения, сбил пенсионера.

Вечером 13 ноября 76-летний пенсионер шел по улице Н. Эркая. В определенный момент пожилой горожанин стал двигаться в направлении противоположной стороны улицы по пешеходному переходу. В это же время на данном участке улично-дорожной сети Саранска оказался автомобиль марки ВАЗ-211440 под управлением пьяного 34-летнего мужчины. Последний, проигнорировав требование о необходимости уступить дорогу пешеходу, допустил наезд на пенсионера.

Пострадавший был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф