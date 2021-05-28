В Мордовии заместителя министра оштрафовали за нарушение закона

Проведенной прокуратурой Мордовии по обращению местного жителя проверкой были выявлены допущенные должностными лицами министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения республики нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Указанным министерством объективное и всестороннее рассмотрение обращения упомянутого гражданина не было обеспечено.

Меры по пресечению указанных в обращении нарушений жилищного законодательства не были приняты.

Заместитель министра ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения постановлением мирового судьи был привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru