Прокуратура Ромодановского района выявила нарушения законодательства об образовании

Прокуратурой Ромодановского района была проведена проверка исполнения законодательства об образовании.

В ходе проведения проверочных мероприятий было установлено, что МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная школа № 2» и МБОУ «Белозерьевская средняя общеобразовательная школа» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» получили дорогостоящее оборудование - квадракоптеры модели Coex Clever 4 Pro.

Указанное оборудование школами использовалось не в полном объеме. Кроме того, квадракоптеры не были поставлены на учет.

Прокурор района обратился в суд с исковыми заявлениями о признании бездействия вышеназванных школ незаконным и возложении на них обязанности по постановке на учет летательных аппаратов.

Ромодановский районный суд исковые требования удовлетворил.

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Источник: epp.genproc.gov.ru