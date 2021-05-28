Житель Мордовии был задержан за кражу металла у односельчанина

Житель Старошайговского района был задержан сотрудниками правоохранительных органов за кражу металла у односельчанина.

Было установлено, что 35-летний житель села Шувары обратил внимание на то, что в одном из сельских домов длительное время отсутствует хозяин. Воспользовавшись данным обстоятельством, мужчина несколько раз похищал с придомовой территории металл. Вырученные деньги он тратил на собственные нужды.

Хозяин дома, приехав в село, заметил отсутствие металлических ворот, труб, качелей, будки и борта от тракторной телеги. Сумма ущерба составила более 5 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф