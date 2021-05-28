В Краснослободском районе ДТП унесло жизнь 69-летнего мужчины

ДТП, ставшее причиной гибели человека, произошло в минувший понедельник, 15 ноября, на территории Краснослободского района.

Текущая неделя в указанном районе началась с трагического происшествия. Ранним утром на 86-м километре дороги между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал» выехавший на полосу встречного движения автомобиль марки «Лада-Калина» столкнулся с машиной марки «Фольксваген-Пассат».

Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что «Лада» оказалась на полосе встречного движения в результате того, что 69-летний водитель данного транспортного средства не смог справиться с управлением, превысив скорость.

Предполагаемый виновник аварии от полученных травм скончался на месте ДТП. Его 54-летнему попутчику и 36-летнему водителю иномарки понадобилась медицинская помощь.

Также читайте о том, что в Саранске автомобиль сбил пенсионера на пешеходном переходе.

Источник: гибдд.рф