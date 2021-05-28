Житель Рузаевки, ударивший мужчину ножом, 2 года проведет в тюрьме

Житель Рузаевки, два раза ударивший ножом мужчину, отправится за решетку.

Инцидент, который стал причиной тюремного заключения 59-летнего жителя Рузаевки, произошел в августе нынешнего года. Процесс развития событий начинался весьма мирно и без каких-либо намеков на возникновение ситуации с криминальными осложнениями. Упомянутый мужчина пришел в гости к своему знакомому. У последнего в этот день также гостила его приятельница.

Мужчины проводили время, распивая спиртные напитки, а женщина пожаловалась на трудности, связанные с тем, что её бывший гражданский муж 45-летнего возраста отказывается возвращать ей личные вещи. Собутыльники, сознание которых к тому моменту работало в несколько искаженном русле, заданном спиртным, решили помочь в устранении обозначенной проблемы. Данное желание является положительным, но в конкретной ситуации позитивное намерение было реализовано посредством применения негативных методов.

Мужчины приехали к дому бывшего сожителя женщины. Последний в этот момент находился у подъезда. Начался процесс выяснения отношений. В это время 59-летний житель Рузаевки ударил имевшимся при себе ножом бывшего сожителя женщины, который стоял к нему спиной. Когда пострадавший повернулся, преступник нанес ему ножевое ранение живота. Затем 45-летний гражданин забежал в больницу, после чего вызвал медиков. Пострадавшего удалось спасти.

Суд приговорил злоумышленника к 2 годам лишения свободы.

Также читайте о том, что прокуратура Ромодановского района выявила нарушения законодательства об образовании.

Источник: 13.мвд.рф