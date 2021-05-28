Жительница Краснослободска перечислила деньги интернет-мошенникам

В Краснослободске местная жительница перечислила деньги мошенникам, полагая, что оказывает финансовую помощь своей подруге.

Не так давно в одной из социальных сетей 19-летняя жительница Краснослободска получила сообщение со страницы своей подруги с просьбой одолжить денежные средства в сумме 11 тыс. рублей. Деньги согласно информации, изложенной в сообщении, нужно было перевести через специальное приложение в режиме онлайн. Девушка усомнилась в том, что с ней ведет беседу подруга. После этого ей были присланы аудиосообщения с голосом приятельницы. Данное обстоятельство заставило пострадавшую поверить в достоверность просьбы, в результате чего она перечислила деньги.

Затем жительница Краснослободска позвонила подруге, дабы узнать, получила ли она деньги. Последняя заявила, что её аккаунт был взломан мошенниками, которые использовали аудиосообщения, отправленные в ходе бесед с другими пользователями.

Также читайте о том, что житель Рузаевки, ударивший мужчину ножом, 2 года проведет в тюрьме.

Источник: 13.мвд.рф