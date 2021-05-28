В Саранске в результате ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей и автобуса, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 15 ноября на Лямбирском шоссе. По предварительной информации, 45-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Калина», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения, где столкнулось с автомобилем марки «Тойота». Затем «Ладу» отбросило на автобус марки «Ситроен», двигавшийся сзади.

Медицинская помощь понадобилась водителю «Калины» и его 47-летней пассажирке.

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Источник: гибдд.рф