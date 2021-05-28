В пятницу, 19 ноября, в период с 10:00 до 12:00 исполняющий обязанности прокурора Мордовии Александр Иванов проведет прием предпринимателей.

Мероприятие состоится в прокуратуре РМ по адресу: г. Саранск, ул. Льва Толстого, д. 4.

Граждане смогут подать жалобы, получить консультацию и разъяснение отдельных положений законодательства.

Для наиболее полного и эффективного решения вопросов, требующих проверки, необходимо иметь на руках письменное заявление.

Если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или органы государственной, муниципальной власти, надо приобщить к заявлению копии полученных ответов.

Желающим прийти на прием граждан можно предварительно записаться по следующему телефонному номеру: 8 (8342) 47-47-96.

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Источник: epp.genproc.gov.ru