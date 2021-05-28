В Саранске в массовом ДТП пострадали четыре человека

В Саранске произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Происшествие произошло вечером 15 ноября на улице Гагарина. По предварительной информации, 40-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Хендай», на перекрестке не предоставил преимущество в движении автобусу марки ГАЗ, в результате чего транспортные средства столкнулись. От удара «Хендай» отбросило на автомобиль марки «Шкода», двигавшийся со стороны улицы Фурманова. Автобус после столкновения врезался в припаркованный поблизости автомобиль марки «Киа», который затем въехал в автомобиль марки «Форд», также находившийся на парковке.

Водитель «Хендай» был госпитализирован. Кроме того, медицинская помощь понадобилась 42-летней пассажирке автобуса, а также 26-летней девушке и 30-летнему мужчине, находившимся в салоне «Хендай».

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Источник: гибдд.рф