В Саранске мужчина пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

В Саранске будет вынесен приговор суда в отношении мужчины, обвиняемого в причастности к совершению преступлений в сфере мошенничества.

В мае 2019 года 30-летний житель Саранска взял в долг у своей знакомой, проживающей на территории Лямбирского района, денежные средства в сумме 500 тыс. рублей, пообещав предварительно выплачивать проценты и вернуть деньги в течение нескольких месяцев. Затем мужчина, придумывая разные предлоги, так и не вернул денежные средства. Его знакомая обратилась в полицию.

Кроме того, мужчина, ссылаясь на разного рода связи в органах власти, пообещал другой своей знакомой, проживающей в Саранске, оказать помощь в процессе переоформления документов на принадлежащий ей земельный участок с целью получения статуса объекта индивидуального жилищного строительства. При этом гражданин отметил, что вопрос будет решен только при условии денежного вознаграждения в размере 250 тыс. рублей. Женщина предоставила необходимую сумму.

Получив деньги, мужчина отправил знакомой копию поддельного документа о принятии положительного решения по её запросу. Не получив никаких последующих уведомлений, пострадавшая напрямую обратилась в администрацию населенного пункта, от сотрудников которой узнала, что на самом деле никаких заявлений, связанных с её намерением, не поступало.

Сейчас суд рассматривает материалы уголовного дела в отношении обвиняемого.

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Источник: 13.мвд.рф